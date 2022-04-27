شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يفحص هشام عادل لتحديد حجم إصابته أمام فاركو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع هشام عادل لاعب فريق غزل المحلة لاختبار طبى وأشعة مساء اليوم ،الأربعاء، لتحديد مدى الإصابة التي تعرض لها خلال المشاركة في اللقاء الأخير أمام فاركو والتي على أثرها غادر الملعب وتحديد برنامج علاجى للعودة سريعا للمشاركة في المباريات من قبل الجهاز الطبي بقيادة الدكتور خالد الجميزى.

ويعد هشام عادل من أفضل العناصر فى فريق غزل المحلة هذا الموسم حيث شاراك فى 20 مباراة هذا الموسم و تمكن أحراز 5 أهداف و المساهمة فى حسم عدد كبير من اللقاءات .

ويلتقى فريق غزل المحلة مع نظيرة الاتحاد السكندرى ضمن مباريات الجولة الـ17 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز والمقرر لها يوم الجمعة القادمة فى تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً على ستاد الاسكندرية .

ويحتل فريق غزل المحلة المركز الثامن بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز برصيد 20 نقطة حيث تمكن من الفوز فى 4 مباريات وخسر مثلهم و تعادل فى 8 مباريات .