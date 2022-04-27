شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم موسيمانى مع الاهلى في مباريات الدوري قبل صدام الطلائع ؟.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات التاسعة والنصف مساء اليوم الأربعاء لمتابعة اللقاء الهام الذى يجمع الاهلى مع طلائع الجيش على ستاد الاهلى والسلام ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز فى لقاء مثير لن تنقصه الإثارة والمتعة الكروية كعادة لقاءات الفريقين بالسنوات الأخيرة

ويتطلع موسيماني لتهيئة لاعبيه جيداً للمباريات المقبلة في بطولة الدوري الممتاز والتى يتطلع فيها الفريق لتحقيق الإنتصارات المحلية لإستعادة لقب الدوري الغائب عن قلعة الجزيرة في أخر نسخة من البطولة والتى توّج بها الزمالك.

ويرغب المارد الأحمر فى العودة لسكة الانتصارات المحلية بعد الخسارة من المصرى البورسعيدى بهدف دون رد فى آخر ظهور بالمسابقة بينما فاز الطلائع على سيراميكا بهدف دون رد بالجولة الأخيرة للمسابقة.

أرقام موسيمانى مع الأهلى

وإجمالاً.. لعب الأهلى فى عهد الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للفريق 95 مباراة حقق الفوز فى 63 وتعادل فى 22 لقاء وخسر 10 مباريات وسجل 185 هدفا وتلقت شباكه 73.

ونجح مسئولو الأهلى فى تمديد تعاقد موسيمانى موسمين بعد نجاحاته المدوية مع أحفاد التتش منذ توليه المسئولية خلفاً للسويسرى رينيه فايلر.



أرقام موسيمانى فى الدوري

بطولات موسيمانى مع الأهلى

وتوج موسيماني مع الأهلي بـ7 بطولات، هي "دوري أبطال أفريقيا مرتين، والسوبر الأفريقي مرتين، وكأس مصر مرة، كما قاد المارد الأحمر لتحقيق الميدالية البرونزية فى كأس العالم للأندية مرتين على التوالى".

وخسر المدرب الجنوب أفريقى لقب بطولة الدورى المصرى مع الأهلى الموسم الماضى لصالح الزمالك فى الأمتار الأخيرة للمسابقة، وبفارق 4 نقاط، وخسر بطولة السوبر لصالح الطلائع بركلات الترجيح.

أرقام موسيمانى مع الأهلى فى دوري الأبطال

لعب الأهلى فى عهد موسيمانى 26 مباراة أفريقية، حقق الفوز فى 17 لقاء وتعادل فى 6 مباريات وخسر ثلاثة لقاءات، كانت الأولى أمام سيمبا التنزانى بهدف دون رد خارج ملعبه، والثانية أمام صن داونز بهدف دون رد بالقاهرة والثالثة أمام صن دوانز بهدف دون رد فى جنوب افريقيا، وسجل المارد الأحمر 50 هدفاً وتلقت شباكه 17 هدفاً.

أرقام موسيمانى مع الأهلى في الدوري

لعب الأهلى فى عهد موسيمانى 50 مباراة بالدوري حقق الفوز فى 35 لقاء وتعادل فى 12 وخسر ثلاثة مباريات الأولى أمام سموحة 2-1 فى الوقت القاتل والثانية أمام غزل المحلة بهدف دون رد، والثالثة أمام المصرى البورسعيدى بهدف دون رد وسجل المارد الاحمر 110 أهداف وتلقت شباكه 38.

أرقام موسيمانى مع الأهلى فى كأس مصر

لعب الأهلى فى عهد موسيمانى 5 مباريات بكأس مصر فاز بها جميعاً، وسجل المارد الأحمر 10 أهداف وتلقت شباكه 5 .

أرقام موسيمانى مع الأهلى فى كأس العالم للأندية

لعب الأهلى فى عهد موسيمانى 6 مباريات بكأس العالم للأندية حقق الفوز فى 4 لقاءات وخسر مباراتين الأولى أمام بالميراس البرازيلى بهدفين دون رد والثانية أمام بايرن ميونخ الالمانى بهدفين دون رد ، وسجل المارد الاحمر 9 أهداف وتلقت شباكه 6 أهداف.

أرقام موسيمانى مع الأهلى في السوبر الافريقى

لعب الأهلى فى عهد موسيمانى مباراتين بالسوبر الأفريقى الاولى أمام نهضة بركان والثانية أمام الرجاء وفاز بها وسجل ثلاثة أهداف وتلقت شباكه هدفا.

أرقام موسيمانى مع الأهلى في السوبر المحلى

لعب مباراة واحدة أمام طلائع الجيش وخسرها بركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الاصلى بالتعادل السلبى.

أرقام موسيمانى مع الأهلى فى كأس رابطة الأندية

لعب الأهلى فى عهد موسيمانى 5 مباريات بكأس رابطة الاندية المحترفة فى غياب اللاعبين الدوليين ولم يحقق الفوز وتعادل فى أربعة مباريات وخسر لقاء وحيد أمام سموحة بثلاثية دون رد وسجل لاعبوه 3 أهداف وتلقت شباكه 6 أهداف.

رحلة موسيمانى مع صن دوانز

قاد موسيماني صن داونز فى 332 مباراة بكافة المنافسات، محققاً الانتصار فى 187 مباراة، والتعادل فى 78 لقاء، والهزيمة فى 67 مواجهة .

وحصل صن داونز تحت قيادة موسيماني على خمسة ألقاب للدوري الجنوب أفريقي مواسم «2013 - 2014 ، 2015 - 2016 ، 2017 - 2018 ، 2018 - 2019 ، 2019 - 2020 ".

كما حصل الفريق تحت قيادته على لقبين لبطولة الكأس المحلي مواسم «2015 - 2016 ، 2019 - 2020 " ، إصافة إلى لقب كأس «نيد بنك» الجنوب إفريقي موسم 2014 - 2015.

وعلى المستوى القاري حصد صن داونز لقب بطولة دوري الأبطال الإفريقي للمرة الأولى في تاريخ النادي على حساب فريق الزمالك عام 2016 ، كما تمكن من حصد لقب السوبر الإفريقي على حساب مازيمبي الكونغولي عام 2017.