شكرا لقرائتكم خبر عن لعدم تكرار سيناريو الرجاء.. 4 نصائح من موسيماني لهجوم الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخشى الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني تكرار سيناريو مباراة الذهاب ضد الرجاء المغربي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا والتي شهدت سيطرة الفريق الأحمر على مجريات المباراة وإضاعة العديد من الفرص السهلة أمام المرمى خاصة في الشةط الأول، وكانت نتيجته تفويت تحقيق فوز مطمئن على بطل المغرب قبل موقعة الإياب في المغرب.

الجهاز الفني للأهلي يحاول معالجة القصور لعدم تكراره في مباراته ضد وفاق سطيف الجزائري في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، من خلال استغلال كل الفرص التي تتاح لهم أمام المرمى وتحقيق أكبر فوز قبل السفر لخوض مباراة الإياب بالجزائر.

وفي سبيل ذلك وجه موسيماني عدة نصائح للاعبي خط الهجوم قبل مباراة وفاق سطيف من أجل أن يكونوا أكثر فاعلية، وهذه النصائح هي:

استغلال كل الفرص

طالب موسيماني لاعبيه بضرورة استغلال أنصاف الفرص التي تتاح لهم أمام مرمى الخصم وعدم التهاون مع أي كرة تصل إليهم طوال الـ90 دقيقة.

التركيز في اللمسة الأخيرة

طالب موسيماني مهاجمي الأهلي بضرورة التركيز في اللمسة الأخيرة وإنهاء الهجمة بشكل صحيح وعد التسرع في إنهاء الهجمة.

ضرورة التسجيل مبكرا

حث موسيماني المهاجمين على ضرورة تسجيل الأهداف مبكرا بالمباراة وعدم التسرع في إنهاء الهجمات.

عدم الاستسلام للرقابة

كلف موسيماني مهاجميه بضرورة التحرك بدون كرة وعدم الاستسلام للرقابة التي تفرض عليهم من مدافعي الفرق المنافسة من أجل خلق فرص لتسجيل الأهداف.