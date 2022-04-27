شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يحذر لاعبي الأهلي من سيناريو السوبر أمام الطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي لاعبيه من التكتل الدفاعي المتوقع لفريق طلائع الجيش قبل المباراة التي ستجمع الفريقين في التاسعة والنصف مساء اليوم الأربعاء على استاد الأهلي والسلام ضمن منافسات الجولة الـ16 من عمر مسابقة الدوري المصري.

وطالب موسيماني لاعبي الأهلي بضرورة خلق فرص لفك التكتل الدفاعي للطلائع وتنويع أسلوب الاختراق عن طريق العمق أو الكرات العرضية أو التصويب من خارج منطقة الجزاء، من أجل الوصول إلى شباك محمد بسام.

وعقد موسيماني محاضرة بالفيديو مع لاعبي الأهلي على هامش المران الختامي أمس الثلاثاء من أجل شرح طريقة لعب الطلائع وأسلوبهم في التغطية الدفاعية، من أجل كشف الثغرات الموجودة في صفوف الفريق العسكري واستغلالها في تهديد مرماه والتعامل مع الدفاع المتوقع للفريق العسكري.

وحذر موسيماني لاعبي الأهلي من تكرار سيناريو مباراة السوبر المصري والتي خسرها الفريق الأحمر بركلات الترجيح، والتي شهدت تكتل دفاعي من الطلائع الذي لعب بطريقة دفاعية بحتة من خلال الدفاع بـ8 لاعبين أو أكثر مع الاعتماد على الكرات المرتدة في تهديد مرمى الأهلي على استحياء.

وطالب موسيماني مهاجمي الأهلي بضرورة استغلال أنصاف الفرص التي تتاح لهم أمام مرمى طلائع الجيش ومحاولة تسجيل أهداف مبكرة لحسم المباراة وعدم الانتظار للأمتار الأخيرة من زمن المباراة.