شكرا لقرائتكم خبر عن تاريخ مواجهات الأهلى والطلائع قبل صدام الدوري.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الاهلى نظيره طلائع الجيش على ستاد الاهلى والسلام بتمام الساعة التاسعة والنصف مساء اليوم ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز فى لقاء مثير لن تنقصه الإثارة والمتعة الكروية كعادة لقاءات الفريقين بالسنوات الأخيرة.

ويدخل فريق الاهلى بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى مباراة الليلة بمعنويات مرتفعة بعدما حجز المارد الأحمر موقعه في نصف نهائي دوري الابطال الافريقى للمرة الثالثة على التوالي بعد تخطى عقبة الرجاء المغربى بالفوز ذهاباً 2-1 والتعادل 1-1 إياباً ليضرب موعداً مع وفاق سطيف الجزائرى.



مواجهات الاهلى والطلائع

التقى الفريقين في 31 مباراة

فاز الاهلى في 23 لقاء

تعادل الفريقين في 7 مباريات

فاز الطلائع مرة واحدة وكانت بركلات الترجيح في لقاء السوبر المحلى

نجح لاعبو الأهلى فى زيارة شباك طلائع الجيش فى 61 مناسبة

بينما استقبلت شباك الأهلى 14 هدفًا

الطلائع لايعرف طعم الفوز على الاهلى في الدوري

أول مباراة بين الفريقين انتهت بفوز الاهلى 1-0

أخر مباراة جمعت الفريقين انتهت بالتعادل السلبى في الدوري

محمد بركات صاحب أول هدف للأهلى في الطلائع

أجاى صاحب أخر هدف للأهلى في الطلائع

أبو تريكة الهداف التاريخى لمواجهات الاهلى والطلائع برصيد 8 أهداف

صلاح أمين هداف الطلائع في الاهلى برصيد هدفين

أكبر نتيجة فوز الاهلى 4-0 مرتين

حسام عاشور الأكثر مشاركة في مواجهات الاهلى والطلائع برصيد 13 مباراة

ستاد الكلية الحربية هو الملعب الأكثر استضافة لمباريات الأهلى والطلائع برصيد 11 مباراة

نجح الأهلى فى الخروج بشباك نظيفة أمام طلائع الجيش فى 20 مباراة، بينما نجح الطلائع فى الخروج بشباك نظيفة فى 4 مباريات.