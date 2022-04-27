شكرا لقرائتكم خبر عن كابتن كارتون.. ياسر رضوان: علاء الدين يفكر فى حل أى مشكلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الشخصيات الكرتونية ليست دائما للسخرية أو وهمية من خيال المؤلف، لكن تقدم رسائل لكل من يشاهدها سواء أطفال أو كبار، وهو ما يظهر من تأثيرها على بعض من يشاهدها ويتابعها.

نقدم لكم حلقات "كابتن كارتون" ليكشف النجوم عن أكثر الشخصيات الكرتونية التى تشبههم إلى حد كبير، من حيث الشخصية وطريقة التفكير والأسلوب والأهداف.

نجمنا اليوم فى كابتن كارتون هو ياسر رضوان لاعب الأهلى والمنتخب السابق، حيث قال إن أكثر شخصية كارتونية كان يتابعها فى مرحلة الصغر هى علاء الدين، بسبب المواقف اللى كانت تحدث معه، ودائما يفكر فى حلها، وأى مشكلة تواجه لا يهرب منها بل على العكس كان يتغلب عليها.