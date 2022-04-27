موسيماني يستهدف مهاجم صنداونز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

ذكرت تقارير صحفية جنوب أفريقية، اليوم الأربعاء، أن بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق النادي الأهلي، طلب ضم الناميبي بيتر شالوليلي مهاجم فريق صنداونز.

وبحسب صحيفة "سوكر لادوما" الجنوب أفريقية، فإن موسيماني أبدى إهتمامه بضم مهاجم صنداونز بيتر شالوليلي لتدعيم هجوم الأهلي في الموسم المقبل.

وأضافت الصحيفة الجنوب أفريقية، أن شالويلي يمتلك عقدًا مع صنداونز حتى عام 2025، مما يعني أن "البرازيليين" سيطلبوا عرضًا ضخمًا.

وأوضحت الصحيفة، أن العرض الذي سيطلبه نادي صنداونز لأنهم ليسوا بحاجة إلى أموال للاستغناء عن اللاعب.

وأعادت الصحيفة الجنوب أفريقية، مفاوضات الأهلي مع صنداونز من أجل ضم جاستون سيرينو إلا أن الصفقة فشلت بسبب المطالب المادية للفريق الأصفر.

جدير بالذكر أن صاحب الـ28 عامًا لعب مع فريق صنداونز في الموسم الحالي (2021 - 2022) 38 مباراة بجميع المسابقات ليسجل من خلالها 27 هدفًا وصنع ستة أهداف حاسمة.