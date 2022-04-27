شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الموعد الجديد لقمة الاهلى والزمالك فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت رابطة الأندية المحترفة جدول مباريات بطولة الدوري من الجولة 18 حتى الجولة 23 مع عدد من المؤجلات من جولات أخرى.

موعد قمة الاهلى والزمالك فى الدوري

تأجلت قمة الدور الثاني من الدوري المصري بين الزمالك والأهلي، والمقرر لها ضمن منافسات الجولة 20 من المسابقة ، تقرر أن تقام 8 مباريات من الجولة 20 خلال الفترة من 21 إلى 24 مايو المقبل، بينما سيقام لقاء الزمالك ضد الأهلي على ملعب السلام، يوم 19 يونيو المقبل.

موعد مباراة الأهلى وطلائع الجيش القادمة فى الدوري

يستعد الأهلى لمواجهة طلائع الجيش فى التاسعة والنصف مساء اليوم الأربعاء باستاد الأهلى والسلام، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك والمصرى القادمة فى الدوري

ويستعد الزمالك لمواجهة المصرى البورسعيدى فى التاسعة والنصف مساء غداً الخميس باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

القنوات الناقلة لمباريات الدوري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدوري المصرى مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.