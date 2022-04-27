شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد 6 مباريات للإسماعيلى فى الدوري بعد تأجيل مباراة الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت رابطة الأندية المحترفة يوم ٦ مايو المقبل موعدا لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي ضد المصري البورسعيدي والمؤجلة من الأسبوع الـ 14 بمسابقة الدوري العام، وذلك على ملعب برج العرب بالإسكندرية فى تمام الساعة السادسة والنصف مساءًا.

كما أعلنت الرابطة جدول مباريات الإسماعيلي بداية من الجولة الـ 19 حتي الـ 23 من عمر منافسات المسابقة المحلية.

وخاض الدراويش جميع لقاءات الدور الأول عدا مباراتين ضد طلائع الجيش والمقرر إقامتها يوم السبت على ملعب جهاز الرياضة بالقاهرة بجانب مواجهة النادي البورسعيدي.

وجاء جدول مباريات الدراويش علي النحو التالي ..

الجولة الـ 19 .. الإسماعيلي x سيراميكا كليوباترا يوم ١٠ مايو ستاد الإسماعيلية فى تمام الساعه ٤ مساءًا

الجولة الـ 20 .. الإسماعيلي x البنك الأهلي يوم ٢٢ مايو ستاد الإسماعيلية الساعه ٤ مساءًا

الجولة الـ 21 .. الزمالك x الإسماعيلي يوم ٢٨ مايو ستاد القاهرة الساعة ٩ مساءًا

الجولة الـ 22 .. الإسماعيلي x المقاولون العرب يوم ١٧ يونيه ستاد الإسماعيلية الساعه ٧ مساءًا

الجولة الـ 23 .. غزل المحلة x الإسماعيلي يوم ٢٨ يونيه ستاد المحلة الساعة ٤:٣٠ مساءًا

والجدير بالذكر ان الرابطة قامت بتأجيل مباراة الإسماعيلي ضد الأهلي فى افتتاحية الدور الثاني لأجل غير مسمي بسبب مشاركة المنافس فى البطولة الافريقية.