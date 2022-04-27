شكرا لقرائتكم خبر عن معلومات مثيرة عن الاهلى والطلائع قبل صدام الدوري..إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الاهلى مع دقات التاسعة والنصف مساء اليوم الأربعاء اختباراً صعباً حينما يواجه نظيره طلائع الجيش على ستاد الاهلى والسلام ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز فى لقاء مثير لن تنقصه الإثارة والمتعة الكروية كعادة لقاءات الفريقين بالسنوات الأخيرة.

ويحتل فريق الأهلى المركز الثانى بجدول ترتيب الدوري برصيد 31 نقطة بعدما لعب 12 مباراة فاز فى 10 لقاءات وتعادل فى مباراة وخسر مثلها وسجل لاعبوه 31 هدفا وتلقت شباكهم 9 أهداف فيما يحتل الطلائع المركز العاشر برصيد 18 نقطة بعدما لعب 15 مباراة فاز في 4 لقاءات وتعادل في 6 مواجهات وخسر 5 مواجهات وسجل لاعبيه 7 أهداف وتلقت شباكه 13 هدف.



معلومات الاهلى والطلائع

تأسس الأهلي عام 1907

شارك الاهلى في كل مواسم الدوري منذ بدايته عام 1948

تأسس الطلائع سنة 1997

يشارك الطلائع في الدوري للمرة الـ 17 في تاريخه.

توج الأهلي بدرع الدوري 42 مرة

افضل انجازات الطلائع الفوز بالمركز الرابع مرتين والتتويج ببطولة السوبر المحلى مرة.

القيمة السوقية للأهلى 31.85 مليون يورو

القيمة السوقية لطلائع الجيش 6.38 مليون يورو