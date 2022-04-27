شكرا لقرائتكم خبر عن كشف حساب موسيمانى أمام الطلائع قبل قيادة الاهلى..إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق الاهلى معنظيره طلائع الجيش على ستاد الاهلى والسلام فى التاسعة والنصف مساء اليوم الاربعاء ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز فى لقاء مثير لن تنقصه الإثارة والمتعة الكروية كعادة لقاءات الفريقين بالسنوات الأخيرة.

وعانى الجنوب أفريقى بيتسو موسيماني المدير الفنى للأهلى في مبارياته الأخيرة أمام الطلائع بجميع البطولات، حيث واجه الفريق فى 5 لقاءات حقق ثلاثة انتصارات وتعادل كما خسر أمام الطلائع لقب السوبر المحلي في النسخة الماضية بركلات الترجيح، بعد التعادل السلبي.



موسيمانى امام طلائع الجيش



كما تعادل الفريقان في آخر مباراة بينهما في الدوري، وكانت في الدور الثاني بالموسم الماضي، وانتهت دون أهداف.

وفي مباراة الفريقين بالدور الأول للموسم الماضي، فاز الأهلي بصعوبة بهدفين مقابل هدف، عن طريق جونيور أجاي.

وواجه موسيماني، طلائع الجيش في كأس مصر نسخة العام قبل الماضي، في المباراة النهائية، وفاز الأهلي بركلات الترجيح بعد التعادل 1-1.

وكانت أول مباراة لموسيماني أمام الطلائع في الدوري خلال الموسم قبل الماضي، بعد حسم اللقب، وفاز الأهلي بثلاثية.