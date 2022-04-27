شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يعلن عن مواعيد مباريات مسابقتي كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تحدد يوم 23 مايو المقبل موعداً لمباراة الزمالك و أسوان في الدور قبل النهائي لبطولة كأس مصر 2020 / 2021 ، على أن يقام اللقاء بإستاد المقاولون.

كما تحدد إقامة مباراة الأهلي و بيراميدز في دور الثمانية يوم 26 يونيو بإستاد القاهرة .

بينما مسابقة كأس مصر للموسم 2021 – 2022 فقد تقرر إقامة مؤجلات دور الـ32 كالتالي:

-المصري و المنصورة 12 يونيو - استاد الجيش برج العرب

-الأهلي و المصري بالسلوم 12 يونيو - استاد السلام

-الزمالك و الداخلية 13 يونيو - استاد القاهرة



مباريات كأس مصر

من ناحية أخرى يعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة جمال علام، مؤتمرا صحفيا عقب إجازة عيد الفطر المبارك لتقديم إيهاب جلال المدير الفنى الجديد لمنتخب مصر وجهازه المعاون لوسائل الاعلام.

ويعقد اتحاد الكرة جلسة مع إيهاب جلال، خلال الساعات المقبلة، من أجل توقيع العقود والاستقرار على جهازه المعاون قبل الإعلان بشكل رسمى بعد إجازة لعيد.

وبدأ مجلس إدارة اتحاد الكرة الترتيب لمباراة ودية لمنتخب مصر الأول فى شهر يونيو المقبل، قبل خوض المباريات الرسمية فى التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا بكوت ديفوار 2023، حيث يفتتح منتخب مصر مشواره فى التصفيات بمواجهة غينيا فى يونيو المقبل.

وفيما يلى نستعرض مواعيد مباريات منتخب مصر في تصفيات كأس أمم أفريقيا:

الجولة الأولى والثانية ستقام خلال الفترة من 30 مايو حتى 14 يونيو 2022

الجولة الأولى

مصر ضد غينيا.. (القاهرة)

الجولة الثانية

مصر ضد إثيوبيا.. (إثيوبيا)

الجولة الثالثة والرابعة ستقام خلال الفترة من 19 حتى 27 سبتمبر 2022

الجولة الثالثة

مصر ضد مالاوي (القاهرة)

الجولة الرابعة

مصر ضد مالاوى (مالاوى)

الجولة الخامسة والسادسة ستقام خلال الفترة من 20 حتى 28 مارس 2023

الجولة الخامسة

مصر ضد غينيا.. (غينيا)

الجولة السادسة

مصر ضد إثيوبيا.. (القاهرة)