شكرا لقرائتكم خبر عن متحف الحضارة يستضيف بطولة العالم للاسكواش بقيمة جوائز مادية تتخطى مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش، عن تفاصيل بطولة العالم للاسكواش، والمقرر اقامتها في مصر خلال الفترة بين 13 مايو المقبل وحتى 22 من نفس الشهر، حيث تقام البطولة في متحف الحضارة للمرة الأولى في تاريخها، بقيمة جوائز مادية تصل إلى مليون و100 ألف دولار.ط، وهي أعلى قيمة مادية للجوائز في تاريخ البطولة.

ومن المقرر أن يستضيف متحف الحضارة مباريات البطولة بداية من 17 مايو حيث يقام الملعب الزجاجي داخل المتحف.

يذكر أن البطل المصري علي فرج لاعب وادي دجلة والمصنف الثاني عالميا، والبطلة نور الشربيني لاعبة سبورتينج والمصنفة الثانية، هما أبطال النسخة الأخيرة من بطولة العالم.

وأعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA" التصنيف الجديد للاعبات خلال شهر أبريل الجاري، وانتزعت البطلة المصرية نوران جوهر لاعبة وادى دجلة، صدارة التصنيف للمرة الثانية فى مسيرتها الاحترافية، وذلك بعد تتويجها بعدة بطولات فى الموسم الجارى، حيث أنهت سيطرة نور الشرببيني لاعبة سبورتنج على صدارة التصنيف، والتي امتدت لنحو 17 شهراً متتالياً منذ نوفمبر 2020 وحتى مارس الماضي.

وتراجعت نور الشربيني إلى المركز الثاني في التصنيف، بينما حافظت هانيا الحمامي على تواجدها بالمركز الثالث، وفي المركز السابع جاءت سلمى هاني، وتقدمت روان العربي مركزاً لتحتل التصنيف الثامن.