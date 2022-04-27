شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يفعل الاهلى مع صافرة محمود البنا قبل مواجهة الطلائع بالدوري الليلة ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الاهلى نظيره طلائع الجيش على ستاد الاهلى والسلام ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز فى لقاء مثير لن تنقصه الإثارة والمتعة الكروية كعادة لقاءات الفريقين بالسنوات الأخيرة.

وأسند اتحاد الكرة المباراة تحكيميا للحكم محمود البنا إلى جانب يوسف البساطي وأحمد توفيق، والحكم الرابع صبري إبراهيم، بجانب حكم الفيديو أحمد الغندور ومساعده هاني عبد الفتاح.

وكان الأهلي قد طلب إسناد المباراتين المقبلتين في الدوري إلى حكام أجانب ولكن اتحاد الكرة شدد على أنه لن يقدر على تنفيذ الطلب بسبب رفض بعض الاتحادات التي طلبها الأهلي لإرسال حكاما في التوقيت الحالي.

البنا كان قد أدار مباراتين للأهلي في الدوري هذا الموسم، الأولى كانت أمام سموحة في الجولة السادسة وانتهت بفوز الأهلي بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

والمباراة الثانية كانت أمام بيراميدز في الجولة الثامنة وانتهت بفوز الأهلي أيضا بنتيجة 3-0.

و أدار محمود البنا 36 مباراة للأهلي، 32 مباراة فى الدورى و4 مباريات في كأس مصر، وخلال هذه المباريات فاز الأهلي في 28 لقاء، وتعادل فى 6 وخسر في مواجهتين فقط، وأخرج البنا، 51 بطاقة صفراء بالإضافة لـ3 بطاقات حمراء مع احتساب 7 ركلات جزاء للأهلي.