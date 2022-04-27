شكرا لقرائتكم خبر عن قرعة كأس مصر لكرة الصالات غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

اعلن اتحاد الكرة عن إقامة قرعة كأس مصر لكرة الصالات غدا، وذلك عبر بيان رسمي نشره اتحاد الكرة علي موقعه.

وجاء نص البيان كالتالي :

تجري غدًا في تمام الساعة الحادية عشر صباحًا بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم ، قرعة كأس مصر لكرة الصالات للموسم الرياضي 2021 - 2022 .

بمشاركة أندية (الإعلاميين - المنيا - الإسماعيلي- البنك الأهلي - إتحاد الشرطة - الصيد بالدقي - م.ش المدينة بالمنيا - دلفي) .

من ناحية أخرى استقر مسئولو الاتحاد المصرى لكرة القدم على تعيين مدير فنى أجنبى للاتحاد، وسوف يتم الإعلان عنه خلال جلسة مجلس الإدارة المقبلة، والمقرر لها عقب الانتهاء من إجازة عيد الفطر.

وكان الاتحاد المصرى لكرة القدم قام بتوجيه الشكر لنيلو فينجادا الذى شغل منصب المدير الفنى للاتحاد وانتهى عقد البرتغالى مع الاتحاد، وفضل الأخير عدم تمديده.

ويسعى مسئولو الاتحاد المصرى لكرة القدم من استقطاب مدير فنى أجنبى لعمل خطة تطوير شاملة من الناشئين إلى المنتخب الأول وبناء جيل جديد قادر على حصد البطولات.

وفى سياق آخر يعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة جمال علام، مؤتمرا صحفيا عقب إجازة عيد الفطر المبارك لتقديم إيهاب جلال المدير الفنى الجديد لمنتخب مصر وجهازه المعاون لوسائل الاعلام.

ويعقد اتحاد الكرة جلسة مع إيهاب جلال، خلال الساعات المقبلة، من أجل توقيع العقود والاستقرار على جهازه المعاون قبل الإعلان بشكل رسمى بعد إجازة لعيد.

وبدأ مجلس إدارة اتحاد الكرة الترتيب لمباراة ودية لمنتخب مصر الأول فى شهر يونيو المقبل، قبل خوض المباريات الرسمية فى التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا بكوت ديفوار 2023، حيث يفتتح منتخب مصر مشواره فى التصفيات بمواجهة غينيا فى يونيو المقبل.