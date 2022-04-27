شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. 72 انتصارًا للزمالك مقابل 20 للمصرى قبل مواجهة الغد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الزمالك لمواجهة المصرى البورسعيدى فى المباراة المقرر لها غدا الخميس في الجولة السادسة عشر لمسابقة الدوري الممتاز، والتي ستقام باستاد برج العرب.

يدخل الزمالك المباراة محتلاً المركز الأول برصيد 35 نقطة، حصدهم من 15 مباراة، حقق الفوز فى 11، وتعادل فى 2 وخسر 2، بينما يحتل المصرى المركز التاسع برصيد 19 نقطة، حصدهم من 14 مباراة، حقق الفوز فى 4، وتعادل فى 7، وخسر 2.

إلتقى الفريقين على مدار التاريخ فى 120 مباراة في مسابقة الدوري، فاز المصري في 20 مباراة وسجل 85 هدفاً مقابل 72 انتصار و195 هدفاً للزمالك، وتعادلا 28 مرة.

وتقابل الفريقين في 21 مباراة بكأس مصر فاز الزمالك في 11 مباراة وخسر 6 مباريات وتعادل الفريقين في 4 مباريات، بينما جمعت الفريقين مباراة بكأس السلطان حسين فاز بها الفريق البورسعيدي، و3 مباريات بكأس الاتحاد المصري التنشيطية فاز كل فريق بمباراة وحسم التعادل نتيجة مباراة بينهما.

وكانت أول مباراة بين الزمالك والمصرى في الجولة الأولى موسم 1948 – 1949، وفاز الزمالك (5 – 1) للفائز محمد أمين وسعد رستم (ثلاثية) وعبد الكريم صقر فيما سجل للخاسر الهداف الشهير السيد الضظوي.

وتعد أخر مواجهة جمعت الفريقين فى مسابقة الدورى يوم 24 مايو 2021 وحقق الزمالك الفوز بنتيجة 3 / 2.

وحقق الزمالك أكبر فوز على المصري بنتيجة (6 – 0) بالجولة الثانية موسم 1965- 1966 وسجل له عبد الكريم الجوهري وحمادة إمام (هدفين) وفاروق السيد ونبيل نصير ويكن حسين.

كما يعد أكبر فوز للمصري على الزمالك كان (4 – 1) في الدور الأول موسم 1952 – 1953 وأحرز له الشربيني ومحمد لهيطة والسيد الضظوي (هدفين) فيما أحرز علاء الحامولي هدف الزمالك الوحيد من ضربة جزاء.