شكرا لقرائتكم خبر عن هتفطر إيه يا كابتن.. نهلة سامح نجمة الطائرة: محشى ورقاق وفراخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائما ما يهتم الرياضيون فى اختيارهم لأنواع الأكل على مائدة إفطار رمضان، فمنهم من يحب المشروبات الخفيفة، مثل العصائر، والشوربة والمشويات للحفاظ على أوزانهم، وآخرون يختارون إفطارا دسما مثل محشى ورق عنب والعديد من المأكولات الشهية، لكن وسط المحافظة على وزنهم ”الخليج 365” يتواصل مع نجوم الرياضة فى مختلف الألعاب لمعرفة وجباتهم على مائدة الفطار يوميًا فى شهر رمضان.

وكل يوم نقدم لكم نجما جديدا لمعرفة وجبة إفطاره، واليوم سيكون اللقاء مع نهلة سامح نجمة فريق الكرة الطائرة بالنادى الأهلى والتى كشفت عن الإفطار التى ستتناوله اليوم فى شهر رمضان الكريم، وهو "محشى ورقاق وفراخ".

وتتناول نهلة إفطار رمضان بصحبة أسرتها حيث تفضل دائما قضاء أوقاتها الروحانية مع أصدقائها وأسرتها.

كما تحرص نهلة على قضاء أوقات شهر رمضان فى العبادات، خاصة أن لديها طقوسا وعادات رمضانية دينية واجتماعية مع الأقارب والأصدقاء، فى الشهر الكريم.