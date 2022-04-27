شكرا لقرائتكم خبر عن إقامة أول دورة تدريب للمدربين في مصر من قبل الـ " فيفا " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشرف اتحاد الكرة على دورة تدريب للمدربين المصريين نهاية الشهر المقبل من قبل الاتحاد الدولى لكرة القدم " فيفا " للمدربين المصريين و حضور محاضرين من كافة انحاء العالم .

ومن المقرر أن تقام هذه الدورة بمشروع الهدف بمدينة السادس من أكتوبر و التي سوف تستمر لمدة 10 أيام و ترشيح أكبر عدد من المدربين المصريين الشباب للمشاركة و الاستفادة من الخبرات و معرفة التطوير في المجال الكروى خلال المرحلة الحالية .

ومن جانب أخر يعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة جمال علام، مؤتمرا صحفيا عقب إجازة عيد الفطر المبارك لتقديم إيهاب جلال المدير الفنى الجديد لمنتخب مصر وجهازه المعاون لوسائل الاعلام.

و من جانب أخر يعقد اتحاد الكرة جلسة مع إيهاب جلال، خلال الساعات المقبلة، من أجل توقيع العقود والاستقرار على جهازه المعاون قبل الإعلان بشكل رسمى بعد إجازة لعيد.

وبدأ مجلس إدارة اتحاد الكرة الترتيب لمباراة ودية لمنتخب مصر الأول فى شهر يونيو المقبل، قبل خوض المباريات الرسمية فى التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا بكوت ديفوار 2023، حيث يفتتح منتخب مصر مشواره فى التصفيات بمواجهة غينيا فى يونيو المقبل.

وفيما يلى نستعرض مواعيد مباريات منتخب مصر في تصفيات كأس أمم أفريقيا:

الجولة الأولى والثانية ستقام خلال الفترة من 30 مايو حتى 14 يونيو 2022

الجولة الأولى

مصر ضد غينيا.. (القاهرة)

الجولة الثانية

مصر ضد إثيوبيا.. (إثيوبيا)

الجولة الثالثة والرابعة ستقام خلال الفترة من 19 حتى 27 سبتمبر 2022

الجولة الثالثة

مصر ضد مالاوي (القاهرة)

الجولة الرابعة

مصر ضد مالاوى (مالاوى)

الجولة الخامسة والسادسة ستقام خلال الفترة من 20 حتى 28 مارس 2023

الجولة الخامسة

مصر ضد غينيا.. (غينيا)

الجولة السادسة

مصر ضد إثيوبيا.. (القاهرة)