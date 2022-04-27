شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يُجدد عقد فريدة وائل لاعبة فريق كرة السلة لمدة 4 مواسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن خالد العوضي، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، تجديد عقد فريدة وائل، لاعبة الفريق الأول لكرة السلة «سيدات» بالنادي، لمدة 4 مواسم مقبلة.

وأوضح العوضي أن تجديد عقد فريدة يأتي في إطار توجيهات مجلس الإدارة، برئاسة محمود الخطيب، بالحفاظ على العناصر الأساسية، للمنافسة على الفوز بكل البطولات.

وشدد العوضي على الاستمرار في توفير كافة متطلبات الجهاز الفني لسيدات السلة، بقيادة طارق خيري؛ من أجل المنافسة والفوز بكل الألقاب، خاصة أن فريدة وائل من العناصر الأساسية واللاعبات أصحاب الخبرات مع النادي والمنتخب الوطني، وأن اللاعبة وافقت على التجديد دون شروط باعتبارها إحدى اللاعبات الكبار بالفريق.