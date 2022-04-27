شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلى والطلائع بالدورى الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات التاسعة والنصف مساء اليوم الأربعاء لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الأهلى مع طلائع الجيش على استاد الأهلى والسلام ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز فى لقاء مثير لن تنقصه الإثارة والمتعة الكروية كعادة لقاءات الفريقين بالسنوات الأخيرة.

س: ما موقف الأهلى والطلائع فى جدول الدورى؟

ج: يحتل فريق الأهلى المركز الثانى بجدول ترتيب الدورى برصيد 31 نقطة بعدما لعب 12 مباراة فاز فى 10 لقاءات وتعادل فى مباراة وخسر مثلها وسجل لاعبوه 31 هدفا وتلقت شباكهم 9 أهداف، فيما يحتل الطلائع المركز العاشر برصيد 18 نقطة بعدما لعب 15 مباراة فاز فى 4 لقاءات وتعادل فى 6 مواجهات وخسر 5 مواجهات وسجل لاعبوه 7 أهداف وتلقت شباكه 13 هدفا.

س: من يدير مباراة الأهلى والطلائع تحكيمياً؟

ج: يدير اللقاء الحكم الدولى محمود البنا إلى جانب يوسف البساطى وأحمد توفيق، والحكم الرابع صبرى إبراهيم، بجانب حكم الفيديو أحمد الغندور ومساعده هانى عبد الفتاح.

س: ماذا فعل الأهلى والطلائع فى آخر ظهور بالدورى؟

ج: يرغب المارد الأحمر فى العودة لسكة الانتصارات المحلية بعد الخسارة من المصرى البورسعيدى بهدف دون رد فى آخر ظهور بالمسابقة، بينما فاز الطلائع على سيراميكا بهدف دون رد بالجولة الأخيرة للمسابقة.

س: كيف انتهت المواجهات السابقة بين الاهلى والطلائع ؟

ج: التقى الفريقان فى 31 مباراة، فاز الأهلى في 23 لقاء، تعادل الفريقين في 7 مباريات، فاز الطلائع مرة واحدة وكانت بركلات الترجيح في لقاء السوبر المحلى .

س: ما الغيابات التى يعانى منها الأهلى أمام الطلائع؟

ج: يستمر غياب أكرم توفيق وعمار حمدى وبدر بانون ورامى ربيعة عن الأهلى في مباراة الطلائع بسبب الإصابة كما تم استبعاد أحمد عبد القادر بسبب الم الكتف وكذلك محمد محمود ومحمود متولى ووليد سليمان لأسباب فنية.

س: هل هناك غيابات فى صفوف الطلائع قبل مواجهة الاهلى ؟

ج: يستعيد فريق طلائع الجيش جهود لاعبه محمد ناصف فى مباراة الأهلى المقبلة بعد انتهاء إيقافه، حيث غاب اللاعب عن مباراة سيراميكا بسبب الحصول على الإنذار الثالث، وبذلك تبدو صفوف الطلائع مكتملة فى مواجهة المارد الأحمر الليلة.

س: ما التشكيل المتوقع للأهلى أمام الطلائع ؟

ج: يبدو التشكيل المتوقع للأهلي أمام طلائع الجيش مكون من :

حراسة المرمي : محمد الشناوي

خط الدفاع: علي معلول، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، محمد هاني.

خط الوسط الدفاعي: حمدي فتحي، عمرو السولية، أليو ديانج.

خط الوسط الهجومي: بيرسى تاو، محمد مجدي أفشة.

الهجوم: محمد شريف.