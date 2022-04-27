شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى بالسلوم عقب إعلان موعد مواجهة الأهلى : كن حذراً هناك خيط رفيع يفصل بين الصيد و الوقوف على الشاطئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية لنادى المصرى بالسلوم عبر صفحتة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك تعليق على إعلان موعد مباراة فريقهم أمام الاهلى في دور الـ32 من عمر مسابقة كأس مصر و جاء كالتالى " كن حذراً هناك خيط رفيع يفصل بين الصيد و الوقوف على الشاطئ ".

ومن المقرر أن يلاقى فريق الاهلى بنظيرة المصرى بالسلوم ضمن مباريات الجولة الـ32 من عمر مسابقة كأس مصر و المقرر لها يوم 2 / 6 / 2022 وتقام على ستاد الاهلى و السلام في تمام الساعة التاسعة مساء .

و فى نفس السياق أكد أحمد عبد الرؤوف، لاعب الزمالك الأسبق، المدير الفني الحالي لنادي المصري للسلوم، أنه يحلم بتحقيق الفوز على النادي الأهلي فى المباراة التي ستجمع الفريقين ضمن منافسات دور الـ32 من كأس مصر.

وتابع، أثناء وجوده ضيفًا في برنامج بوكس تو بوكس المذاع على فضائية ETC، مع الإعلامي محمد شبانة، أنه تحدث مع لاعبيه عقب معرفته بمواجهة الأهلي في دور الـ32 من كأس مصر، وأبلغهم بضروة منح النادي الأهلي احترامًا كبيرًا ولكن في الوقت ذاته لا يجب أن يتحول إلى رهبة.

وأردف عبد الرؤوف: "بالطبع لدي طموح مشروع بالتأهل إلى دور الـ16 من كأس مصر حتى ولو كان على حساب النادي الأهلي، وأبلغت اللاعبين أن هناك بعض لاعبي الأهلي لعبوا لأندية في الدرجة الثانية وعلى رأسهم محمد مجدي أفشة، الذي ارتدى قميص الرجاء المطروحي في وقتًا سابق".

وأتم مدرب المصري للسلوم، النادي الأهلي فريق كبير للغاية لا خلاف في هذا الأمر، لكني أسعى إلى مناطحته فنيًا في هذه المباراة، وأحاول خلق الدوافع لدى اللاعبين من أجل تحقيق نتيجة إيجابية في هذه المباراة".