شكرا لقرائتكم خبر عن أبو القاسم وحمزة ضمن العشرة الأوائل بتصنيف الاتحاد الدولي للسلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الاتحاد الدولي للسلاح عن التصنيف الجديد للاعبي سلاح الشيش والذي شهد تواجد ثنائي مصري ضمن أفضل عشر مراكز في إنجاز فريد من نوعه.

واحتل البطل المصري صاحب الميدالية الفضية في أولمبياد لندن 2012 ، علاء الدين أبوالقاسم، المركز السادس عالميا برصيد 108 نقطة في إنجاز كبير للسلاح المصري، فيما أحتل محمد حمزة صاحب ال21 عاما، المركز العاشر برصيد 94 نقطة.

وأشاد عبدالمنعم الحسيني، رئيس الاتحاد المصري للسلاح، بهذا الإنجاز الفريد من نوعه وأكد أنها هي المرة الأولى التي يتواجد بها ثنائي مصري ضمن العشر مراكز الأولى بالتصنيف العالمي.

وكان قد شارك علاء أبوالقاسم ومحمد حمزة مؤخرا مع منتخب مصر ل سلاح الشيش ببطولة كأس العالم، والتي أقيمت في بلجراد عاصمة صربيا في الفترة من 16 حتى 18 أبريل الجاري وحصل وقتها المنتخب على المركز السادس.

أما على صعيد منافسات الفردي، فقد حصل علاء أبو القاسم على المركز العاشر ، كما جاء محمد حمزة في المركز ال 20.