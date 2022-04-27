شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 27 أبرل 2022 العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها،اتحاد الكرة يستقر على تعيين مدير فنى أجنبى للجبلاية عقب إجازة العيد،الإسماعيلى يستفسر من عبد الرحمن مجدى عن حقيقة توقيعه للزمالك .

أبو جبل يقترب من التجديد للزمالك بأوامر من فيريرا

اقترب محمد أبو جبل حارس مرمى الزمالك من التجديد للفريق الأبيض خلال الفترة المقبلة بعد طلب فيريرا المدير الفنى للفريق بضرورة التجديد للحارس الدولى نظرا لثبات مستواه ووصوله لفورمة قوية تؤهله للبقاء مع القلعة البيضاء .

الإسماعيلى يستفسر من عبد الرحمن مجدى عن حقيقة توقيعه للزمالك

حرص مجلس إدارة النادى الإسماعيلى برئاسة يحيى الكومى على الاستفسار من لاعبه عبد الرحمن مجدى على حقيقة توقيعة لنادى الزمالك، مثلما تردد فى الساعات الأخيرة وأكد اللاعب لمسئولى ناديه عدم صحة هذه الأنباء، مؤكداً أنها مجرد شائعات هدفها التأثير على رحلته مع الدراويش.

اتحاد الكرة يستقر على تعيين مدير فنى أجنبى للجبلاية عقب إجازة العيد

استقر مسئولو الاتحاد المصرى لكرة القدم على تعيين مدير فنى أجنبى للاتحاد، وسوف يتم الإعلان عنه خلال جلسة مجلس الإدارة المقبلة، والمقرر لها عقب الانتهاء من إجازة عيد الفطر.

عبد القادر يبدأ برنامجه التأهيلى بالأهلى عقب مباراة طلائع الجيش

يبدأ أحمد عبد القادر لاعب الأهلى برنامجه التأهيلى للتعافى من الإصابة فى الكتف عقب الانتهاء من مبارة مباراة فريقه ضد طلائع الجيش فى التاسعة والنصف مساء اليوم الأربعاء على استاد الأهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الـ16 من عمر مسابقة الدورى المصرى.

يغيب عدد كبير من اللاعبين عن قائمة الأهلي في مباراته ضد طلائع الجيش في التاسعة والنصف مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الـ16 من عمر مسابقة الدوري المصري لأسباب مختلفة ما بين فنية أو إصابات.

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