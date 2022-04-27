شكرا لقرائتكم خبر عن نوستالجيا النجوم.. محمد البيلى لاعب الطاولة: يحيى الفخرانى أكتر شخصية بتفكرنى برمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - النوستالجيا هى الحنين إلى الماضى والذى يعيدنا للوراء، والحب الشديد للعصور الماضية بشخصياتها وأحداثها، مع تذكر التفاصيل التى تؤثر فينا بالإيجاب أو السلب.

نجم اليوم فى نوستالجيا اليوم هو محمد البيلى لاعب تنس الطاولة بالنادى الأهلى والمنتخب الوطنى.

وقال محمد البيلى إن أكثر شخصية تذكره بشهر رمضان هو الفنان يحيى الفخرانى بسبب المسلسلات التى يقدمها دائما فى هذا الشهر، خاصة مسلسل يتربى فى عزه، بسبب قوة علاقته مع والدته.