شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج الأهلي قبل خوض مباراته ضد طلائع الجيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الأهلي لخوض مباراته ضد طلائع الجيش والتي تجمعهما في التاسعة والنصف مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الـ16 من عمر مسابقة الدوري المصري.

ودخل الأهلي معسكر مغلق بأحد الفنادق حتى موعد التحرك إلى ملعب المباراة، حيث يبدأ برنامج الأهلي بتناول وجبة الإفطار في السادسة والنصف مساء اليوم يعقبها عقد محاضرة أخيرة للفريق بفندق الإقامة وبعدها التحرك إلى ملعب المباراة.

وأعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، قائمة الفريق لمواجهة طلائع الجيش مساء الأربعاء في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وضمت قائمة الفريق كلا من: محمد الشناوي وياسر إبراهيم وحمدي فتحي وحسام حسن ومحمد شريف وحسين الشحات وأليو ديانج وأيمن أشرف وعلي لطفي وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة ومحمود وحيد وعلي معلول وبيرسي تاو ومحمد عبد المنعم وطاهر محمد طاهر وكريم فؤاد ولويس ميكيسوني ومحمد هاني ومصطفى شوبير.

ويعود الأهلي لاستئناف مبارياته في بطولة الدوري، بعد أن نجح في تخطي عقبة فريق الرجاء المغربي في الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا، وضرب موعدا مع فريق وفاق سطيف الجزائري في الدور نصف النهائي من البطولة.