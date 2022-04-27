شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب هدافى الدوري المصرى قبل مباريات اليوم في الجولة 16 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تقام في التاسعة والنصف مساء اليوم الأربعاء، مباراتان في إطار مباريات الأسبوع السادس عشر من بطولة الدورى المصرى الممتاز، بين الأهلى وطلائع الجيش، وبيراميدز مع سيراميكا.
جدول ترتيب هدافي الدوري المصري موسم 2021-2022
أحمد سيد زيزو "الزمالك" (9 أهداف).
جوب مابولو "الاتحاد" (7 أهداف).
مروان حمدي "سموحة" (6 أهداف).
محمد هلال "البنك الأهلي" (6 أهداف).
إبراهيم عادل ومحمود وادي "بيراميدز" (5 أهداف).
محمد شريف وبيرسي تاو "الأهلي" (5 أهداف).
خالد قمر "الجونة" (5 أهداف).
جون إيبوكا "إنبي" (5 أهداف).القنوات الناقلة لمباريات الدوري
تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات اليوم الاربعاء بالدوري المصرى مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.