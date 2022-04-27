شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب هدافى الدوري المصرى قبل مباريات اليوم في الجولة 16 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام في التاسعة والنصف مساء اليوم الأربعاء، مباراتان في إطار مباريات الأسبوع السادس عشر من بطولة الدورى المصرى الممتاز، بين الأهلى وطلائع الجيش، وبيراميدز مع سيراميكا.