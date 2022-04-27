الامارات | إلغاء الدوري الأوكراني دون الإعلان عن بطل المسابقة

شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء الدوري الأوكراني دون الإعلان عن بطل المسابقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت رابطة الدوري الأوكراني الممتاز لكرة القدم مساء أمس إلغاء فعاليات الموسم الحالي من الدوري في أعقاب الغزو العسكري الروسي للبلاد. ووافقت الأندية الـ16 المنافسة بالدوري الأوكراني الممتاز على هذا القرار.

وعندما تدخلت روسيا عسكريا في أوكرانيا يوم 24 فبراير الماضي، جرى تعليق مسابقة الدوري الممتاز وكان حينها يتصدر شاختار دونيتسك جدول الترتيب برصيد 47 نقطة من 18 مباراة وكان دينامو كييف يحتل المركز الثاني برصيد 45 نقطة، وكانت فترة العطلات الدولية على وشك الانتهاء، لكن المسابقة لم تستأنف مرة أخرى.

تجدر الإشارة إلى أن فريقا شاختار وزوريا لوهانسك لم يتدربا على ملعبيهما منذ عدة سنوات ، حيث ينتمي الناديان إلى شرق أوكرانيا التي تشهد صراعا مع الانفصاليين الموالين لروسيا منذ عام 2014.

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