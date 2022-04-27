شكرا لقرائتكم خبر عن رياضيون يرفعون شعار "إحنا نسايب".. علاقة نسب تجمع ضياء السيد وهناء حمزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا يتوقف دور الرياضة على المنافسة والصراع فقط، بل يمتد دورها لترسيخ قيم إيجابية وصحية بين اللاعبين والجماهير أيضاً، وأحياناً يمتد دورها لبناء علاقات أسرية مميزة سواء بين أبناء اللعبة الواحدة أو الألعاب المختلفة.

علاقة نسب جمعت بين ضياء السيد نجم الأهلى ومدرب الفراعنة السابق، وهناء حمزة، عضو مجلس الاتحاد المصرى السابق لكرة الطائرة، بعدما تم عقد قران ابنة ضياء السيد "ميران" على "أحمد" نجل هناء حمزة.

وبدأ ضياء السيد مسيرته الكروية فى النادى الأهلى، وتولى قيادة منتخب الشباب فى كأس العالم بكولومبيا 2011، وودع البطولة من دور الـ16 بعد الخسارة من الأرجنتين.

كما تولى ضياء السيد، منصب المدرب العام للمنتتخب الأول فى عهد الأمريكى بوب برادلى المدير الفنى السابق للمنتخب الوطنى، والذى تمت إقالته عقب الفشل فى الصعود لكأس العالم 2014، بعد الخسارة الكبيرة أمام غانا.

وخلال الفترة الأخيرة انضم ضياء السيد إلى الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى بقيادة البرتغالى كارلوس كيروش، والذى رحل عن الفراعنة بعد الفشل فى التأهل إلى كأس العالم 2022، عقب الخسارة من السنغال فى الدور الفاصل بركلات الجزاء الترجيحية.