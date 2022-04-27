هل يستمر تريزيجيه في الدوري التركي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشفت تقارير صحفية تركية، اليوم الأربعاء، عن وجود رغبة من جانب نادي بشكتاش للتعاقد مع الدولي المصري محمود حسن "تريزيجيه"، لاعب فريق اسطنبول باشاكشهير والمعار من صفوف أستون فيلا.

وأفادت صحيفة "A Spor" التركية، أن بشكتاش وضع تريزيجيه ضمن أهدافه في سوق الانتقالات الصيفية.

وأضافت الصحيفة التركية، أن نادي بشكتاش يريد تدعيم صفوفه بثلاث صفقات وهم في مراكز الظهير الأيسر والمدافع والمهاجم.

وانتقل "تريزيجيه" إلى صفوف اسطنبول باشاكشهير على سبيل الإعارة في فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة، قادمًا من أستون فيلا في ظل خروج الدولي المصري من حسابات المدرب ستيفين جيرارد.

ويمتلك صاحب الـ27 عامًا عقدًا مع أستون فيلا حتى صيف 2023، حيث انتقل "تريزيجيه" إلى الفريق الإنجليزي قادمًا من نادي قاسم باشا التركي صيف 2019.

ولعب "تريزيجيه" مع فريقه اسطنبول باشاكشهير تسع مباريات استطاع من خلالها أن يسجل ستة أهداف وصنع هدفين.