"تحضيراتنا عادية".. رئيس وفاق سطيف يعلق على مواجهة الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشف كمال اللافي رئيس مجلس إدارة نادي وفاق سطيف، أن فريقه يستعد لمواجهة الأهلي بعيدًا عن الضغوط.

وقال اللافي في تصريحات نقلتها صحيفة "النهار" الجزائرية :"نسينا التأهل الذي حققناه أمام الترجي، ونستعد للأهلي بتحضيرات جدية".

وأضاف :"تحضيرتنا لمباراة الأهلي ستكون عادية بعيدًا عن الضغوط، رغم أن المعطيات تختلف في مباراة المربع الذهبي".

وأنهى :"سنواصل تحضيرتنا لمباراتنا المقبلة مثلما تعودنا عليه، ونضع الفريق في كامل الأريحية".

واستطاع فريق وفاق سطيف أن يتأهل على حساب الترجي لدور نصف النهائي بمسابقة دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز عليه بنتيجة (1-0) بمجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا.

في المقابل تأهل الأهلي للدور ذاته بالفوز على الرجاء البيضاوي المغربي بنتيجة (3-2) بمجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا.

ومن المقرر أن يستضيف الأهلي بمنافسه الجزائري في السابع من الشهر المقبل، في المقابل ستقام موقعة الإياب في الجزائر يوم 14 من نفس الشهر.