ماني يكشف كيف يساعد ليفربول لاعبيه المسلمين في رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: حسام الدين جمال

كشف ساديو ماني نجم هجوم ليفربول أن النادي الإنجليزي يعمل على تسهيل الأمور على اللاعبين المسلمين في الفريق، لكي يتمكنوا من الصوم أثناء التدريبات والمباريات.

وقال ماني في تصريحات لقناة "بي إن سبورتس: "اللعب في رمضان ليس سهلا على الإطلاق لكن قبل بداية الشهر نتحدث مع المدرب حول تغيير جدول التدريبات لكي يصبح الوضع أسهل بالنسبة لنا".

وأتم: "نحن نحاول القيام بأفضل ما لدينا كما أن ليفربول يحاول جعل الأمور سهلة قدر الإمكان لكي نتمكن من ممارسة شعائرنا في رمضان".

ويضم ليفربول 4 لاعبين مسلمين في صفوفه وهم محمد صلاح وماني بجانب الغيني نابي كيتا والفرنسي إبراهيما كوناتي.