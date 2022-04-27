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الامارات | مدرب ريال مدريد يحدد مصير مشاركة كاسيميرو وألابا أمام مان سيتي

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وكالات 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد الإيطالي كارلو انشيلوتي المدير الفني لريال مدريد الإسباني أن البرازيلي كاسيميرو نجم الفريق سيشارك في المواجهة أمام مانشستر سيتي الإنجليزي في إياب الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا بعد غيابه بسبب الإصابة عن مباراة الذهاب التي خسرها النادي الملكي 3 /4 مساء الثلاثاء. وغاب كاسيميرو (30 عاما) عن المباراة التي فاز فيها الريال على أوساسونا 3 /1 بسبب مشكلة عضلية.

على الجانب الأخر غادر المدافع النمساوي ديفيد الابا الملعب بين شوطي المباراة بسبب الإصابة وشارك ناتشو بدلا منه. وقال انشيلوتي اليوم "كاسيميرو سيلعب بالتأكيد ، لكن سيكون علينا تقييم حالة الابا، لقد شعر بعدم راحة في الآونة الأخيرة، لكني أعتقد أن كلاهما جاهز لمباراة الإياب".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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