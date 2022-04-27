موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش اليوم.. والقنوات الناقلة.. والتشكيل

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

يستضيف الأهلي، نظيره طلائع الجيش في التاسعة والنصف مساء اليوم الأربعاء، باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويرغب المارد الأحمر في العودة لسكة الانتصارات المحلية بعد الخسارة من المصري البورسعيدي بهدف دون رد في آخر ظهور بالمسابقة.

ويحتل المارد الأحمر المركز الثاني بـ31 نقطة، فيما يأتي الجيش في المركز الـ11، برصيد 18 نقطة.

تشكيل الأهلي

وينتظر أن يخوض الأهلى المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: الشناوي

الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وعلي معلول

الوسط: السولية وحمدي فتحي وحسين الشحات ومحمد مجدي قفشة وبيرسي تاو

الهجوم: محمد شريف

القناة الناقلة:

تذاع المباراة حصريا على أون تايم سبورتس 1