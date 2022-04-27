شكرا لقرائتكم خبر عن نونو ألميدا يطالب لاعبى فاركو باستمرار النتائج الإيجايبة قبل مواجهة سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد نونو ألميدا المدير الفنى لفاركو اجتماعا مع لاعبيه شدد خلاله على أهمية مواصلة النتائج الإيجايبة فى الدورى بعد التعادل الإيجابى 1-1 مع غزل المحلة فى ملعبه، وقبلها الفوز على المقاولون العرب بهدف دون رد ومن قبلها التعادل السلبى مع الزمالك والإيجابى مع البنك الأهلى 2-2، مشدداً على ضرورة التركيز خلال الفترة الحالية على تطوير المستوى وعلاج الأخطاء خاصة فى ظل سعيه للتعرف على قدرات لاعبيه عن قرب بعد توليه المسئولية مؤخرًا خلفا لمجدى عبدالعاطى وتعادله فى أول مباراة رسمية له.

ويحتل فاركو المركز السادس بجدول ترتيب الدورى برصيد 22 نقطة بعدما لعب 16 مباراة فاز فى 6 مواجهات وتلقى 6 هزائم وحقق أربعة تعادلات وسجل لاعبوه 15 هدفاً وتلقت شباكه 14 هدفا.

ويستعد فاركو لمواجهة نظيره سموحة المقرر لها التاسعة والنصف مساء الجمعة المقبلة على استاد الإسكندرية بالجولة السابعة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز.