شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يبدأ اليوم الاستعداد للطلائع بسبب فرمان حمد إبراهيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بالنادى الإسماعيلى، بقيادة حمد إبراهيم، منح لاعبيه راحة سلبية بعد الهزيمة من إنبى بهدفين نظيفين مساء أمس الثلاثاء على ملعبه بالإسماعيلية.

ويبدأ الدراويش استعداداته مساء اليوم لملاقاة طلائع الجيش يوم السبت القادم على ملعب جهاز الرياضة العسكري بالقاهرة فى ختام الدور الأول من منافسات المسابقة المحلية.

على صعيد مختلف، قال الدكتور مجدى باز رئيس الجهاز الطبي لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، إن محمد هاشم قلب الدفاع تعرض لكدمة خفيفة في عضلة السمانة.

وأضاف "اللاعب يحتاج لفترة راحة تمتد إلى 48 ساعة قبل العودة للتدريبات الجماعية".

وأكمل طيبب الفريق "تلك الإصابة لن تمنع اللاعب من اللحاق بالمواجهة المقبلة ضد طلائع الجيش والمقرر إقامتها يوم السبت المقبل في ختام الدور الأول من المسابقة المحلية".

وتعرض اللاعب لتلك الإصابة خلال مباراة إنبي والتي حرمته من استكمال اللقاء الذي شهد خسارة الفريق بهدفين نظيفين.

في سياق آخر قررت لجنة المسابقات برابطة الأندية المحترفة تأجيل مواجهة الإسماعيلي ضد الأهلى فى افتتاحية الدور الثانى بمسابقة الدوري العام، والمقرر إقامتها على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

يأتي ذلك بسبب مباراة المنافس المقبلة ضد وفاق سطيف الجزائري فى دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.