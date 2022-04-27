شكرا لقرائتكم خبر عن بره الملعب.. أحمد على: أهوى مشاهدة المباريات وأسمع أغانى الكينج ومو صلاح نجمى المفضل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبين والمدربين على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب يتجرد فيه اللاعب أو المدرب من البطولات والألقاب التي حققها، ويظهر من خلاله الاهتمام بحياته الشخصية وهواياته، ونجم اليوم في بره الملعب أحمد على مهاجم المقاولون العرب.

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن كرة القدم ؟

مشاهدة المباريات الأوروبية.

هل تحب دخول المطبخ ؟

أحيانا.

ما الأكلة التى تفضلها؟

الأكل البيتى.

من نجمك المفضل من الممثلين ؟

أحمد زكى.

من مطربك المفضل ؟

محمد منير.

بتحب الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟

الكاجوال.

من لاعبك المفضل فى كرة القدم؟

محمد صلاح.