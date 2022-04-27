شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى وطلائع الجيش الليلة بالدورى والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسعى الأهلى لمطاردة غريمه التقليدى الزمالك على صدارة جدول ترتيب الدورى المصرى، عندما يواجه طلائع الجيش اليوم الأربعاء.

موعد مباراة الاهلى والطلائع

تقام مباراة الأهلى والطلائع فى تمام التاسعة والنصف مساء اليوم، ويتطلع موسيماني لتهيئة لاعبيه جيداً للمباريات المقبلة في بطولة الدوري الممتاز والتى يتطلع فيها الفريق لتحقيق الانتصارات المحلية لاستعادة لقب الدوري الغائب عن قلعة الجزيرة في آخر نسخة من البطولة والتى توّج بها الزمالك.

نتيجة آخر ظهور للأهلى والطلائع فى الدوري

ويرغب المارد الأحمر فى العودة لسكة الانتصارات المحلية بعد الخسارة من المصرى البورسعيدى بهدف دون رد فى آخر ظهور بالمسابقة بينما فاز الطلائع على سيراميكا بهدف دون رد بالجولة الأخيرة للمسابقة.

الاهلى يواجه الطلائع بمعنويات مرتفعة بعد التأهل الافريقى

ويدخل فريق الأهلى بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى مباراة الليلة بمعنويات مرتفعة بعدما حجز المارد الأحمر موقعه فى نصف نهائى دورى الأبطال الأفريقى للمرة الثالثة على التوالي بعد تخطى عقبة الرجاء المغربى بالفوز ذهاباً 2-1 والتعادل 1-1 إياباً ليضرب موعداً مع وفاق سطيف الجزائرى.

القنوات الناقلة لمباراة الاهلى والطلائع

تنقل قناة أون تايم سبورتس 1 مباراة الاهلى والطلائع اليوم الأربعاء من الدوري المصرى، مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاء بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.