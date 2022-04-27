شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يستفسر من عبد الرحمن مجدى عن حقيقة توقيعه للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص مجلس إدارة النادى الإسماعيلى برئاسة يحيى الكومى على الاستفسار من لاعبه عبد الرحمن مجدى على حقيقة توقيعة لنادى الزمالك، مثلما تردد فى الساعات الأخيرة وأكد اللاعب لمسئولى ناديه عدم صحة هذه الأنباء، مؤكداً أنها مجرد شائعات هدفها التأثير على رحلته مع الدراويش.

وكان مجلس الإسماعيلى قد قام بتمديد تعاقد عبد الرحمن مجدى فى نوفمبر الماضى، ليستمر اللاعب فى القلعة الصفراء حتى موسم 2025 -2026 وبالتالى أى رحيل لابد أن يكون مرهوناً بموافقة إدارة النادى لاسيما أن عقد اللاعب لايتضمن أية شروط جزائية.

وفى وقت سابق، أكدت نانسى القاضى، عضو مجلس إدارة النادى الإسماعيلى عدم صحة الأنباء التى ترددت فى الساعات الأخيرة حول توقيع عبد الرحمن مجدى صانع ألعاب الدراويش لنادى الزمالك، وقالت نانسى القاضى فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، "لم يصلنا عرض من الزمالك للتعاقد مع عبد الرحمن مجدى، ولا نعلم شيئاً عن الأخبار التى أفادت بتوقيع اللاعب للنادى الأبيض".

وأضافت نانسى القاضى "مجلس الإسماعيلى قام بتمديد تعاقد عبد الرحمن مجدى فى نوفمبر الماضى، واللاعب مستمر معنا حتى موسم 2025 -2026 وبالتالى أى رحيل لابد أن يكون مرهوناً بموافقة المجلس وهذا لم ولن يحدث".

وتابعت عضوة مجلس الإسماعيلى "أتمنى أن يساند الجميع الدراويش حتى يعبر الأزمة الراهنة، خاصة أن الفريق بدأ يستعيد تدريجياً قوته".