شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مباريات الزمالك فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلنت رابطة الأندية المحترفة جدول مباريات بطولة الدورى من الجولة 18 حتى الجولة 23، مع عدد من المؤجلات من جولات أخرى، وجاءت مباريات الزمالك كالتالى:
الأسبوع الـ18 –الزمالك – إنبي – استاد القاهرة – 10 مايو
الأسبوع الـ19 –الزمالك و طلائع الجيش -17 مايو – استاد القاهرة
الأسبوع الـ21 الزمالك و الإسماعيلي -28 مايو- استاد القاهرة
الأسبوع الـ20 الأهلي و الزمالك 19 يونيو – استاد القاهرة
الأسبوع الـ22 البنك الأهلي – الزمالك -22 يونيو – استاد المقاولون
الأسبوع الـ23 الزمالك و سيراميكا – 28 يونيو – استاد القاهرة.
وأعلنت رابطة الأندية المصرية عن جدول بطولة الدورى المصرى الممتاز لموسم 2021 - 2022، من الجولة الثامنة عشر حتى الجولة الثالثة والعشرين من البطولة، وتحدد إقامة مباراة الأهلى والزمالك يوم 19 يونيو، على استاد السلام بعد تأجيلها فى الجولة العشرين .