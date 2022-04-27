شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مباريات الزمالك فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت رابطة الأندية المحترفة جدول مباريات بطولة الدورى من الجولة 18 حتى الجولة 23، مع عدد من المؤجلات من جولات أخرى، وجاءت مباريات الزمالك كالتالى:

الأسبوع الـ18 –الزمالك – إنبي – استاد القاهرة – 10 مايو

الأسبوع الـ19 –الزمالك و طلائع الجيش -17 مايو – استاد القاهرة

الأسبوع الـ21 الزمالك و الإسماعيلي -28 مايو- استاد القاهرة

الأسبوع الـ20 الأهلي و الزمالك 19 يونيو – استاد القاهرة

الأسبوع الـ22 البنك الأهلي – الزمالك -22 يونيو – استاد المقاولون

الأسبوع الـ23 الزمالك و سيراميكا – 28 يونيو – استاد القاهرة.

تقرر إقامة مباراة الأهلى وبيراميدز فى دور الـ8 لبطولة كأس مصر القديمة يوم 26 يونيو المقبل، على أن يقام اللقاء باستاد القاهرة الدولى، كما تقرر إقامة مباراة الزمالك وأسوان يوم 23 مايو المقبل فى الدور قبل النهائى لبطولة كأس مصر القديم.