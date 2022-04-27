شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يجدد تعاقد نجوم الطائرة استعدادا للموسم الجديد وعلى رأسهم يوسفانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جدد مسئولو نادى الزمالك تعاقد نجوم الكرة الطائرة وعلى رأسم يوسفانى هيرنانديز المحترف الكوبى لمدة موسمين، وجدد الزمالك تعاقد رشاد شبل لمدة موسمين واللاعب الشاب محمد مجدى لمدة 4 مواسم مقبلة للحفاظ على قوام الفريق فى ظل الإنجازات التى تحققت هذا الموسم بحصد لقبى الدورى وكأس مصر.

واستقر مسئولو نادى الزمالك على عدم مشاركة فريق رجال الكرة الطائرة فى بطولة أفريقيا المحدد لها شهر مايو المقبل، بسبب لائحة الاتحاد الأفريقى الخاصة باللاعبين.

وتحرم اللائحة فريق الزمالك من الثلاثى "رضا هيكل والمحترفين يوسفانى هيرنانديز وجواوا رفائيل"، خاصة أنه لم يمر على لعبهم مع الفريق 3 أشهر.

ونجح فريق الزمالك فى التتويج بلقب كأس مصر بالتفوق على غريمه التقليدى الأهلى بنتيجة 3/1 ، فى مباراة فاصلة بلاى أوف نهائى كأس مصر لرجال الكرة الطائرة للموسم المحلى 2021/2022 على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

وفاز فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى على الزمالك بنتيجة 3/2 فى المواجهة الثانية من بلاى أوف نهائى كأس على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر، فى حضور شيكابالا وعمرو زكى لمؤازرة الفريق الأبيض.

وأقيم دور البلاى أوف على يومين ويحصد اللقب الفريق الفائز فى مباراتين، لذلك تم اللجوء لمباراة فاصلة فى ظل فوز الزمالك بالمباراة الأولى والأهلى فى الثانية.

أقيمت المباراة النهائية لبطولة كأس مصر بنظام (البلاى أوف Best of 3) على أن يتوج بالبطولة الفريق الفائز بمباراتين.