شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية: تأجيل قمة الأهلى والزمالك لتكافؤ الفرص بين الفريقين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أحمد دياب رئيس رابطة الأندية أن تأجيل قمة الأهلى والزمالك من الأسبوع الـ20 لتقام فى الجولة لـ22 وتحديدًا يوم 19 يونيو لتكافؤ الفرص بين الفريقين وعدم وجود مؤجلات لأى فريق.

وتابع أحمد دياب أن الرابطة راعت عدم وجود أكثر من مباراة مؤجلة للأهلى المشارك فى دورى أبطال أفريقيا وتكافؤ الفرص بينه وبين الزمالك.

وأكد رئيس رابطة الأندية أن الموسم الحالي من المواسم الصعبة بسبب كثرة التوقفات على رأسها منتخب مصر ومشاركته في أكثر من بطولة منها البطولة العربية ثم أمم أفريقيا، ثم مباراتي السنغال في التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وأعلنت رابطة الأندية المصرية عن جدول بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2021 - 2022، من الجولة الثامنة عشر حتى الجولة الثالثة والعشرين من البطولة، وتحدد إقامة مباراة الأهلي والزمالك يوم 19 يونيو، على استاد السلام بعد تأجيلها في الجولة العشرين .