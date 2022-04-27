شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدورى المصرى قبل مباريات اليوم فى الأسبوع الـ16 للمسابقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام فى التاسعة والنصف مساء اليوم الأربعاء مباراتان فى إطار مباريات الأسبوع السادس عشر من بطولة الدورى المصرى الممتاز، بين الأهلى وطلائع الجيش، وبيراميدز مع سيراميكا.

جدول ترتيب الدورى المصرى موسم 2021/2022

الزمالك - 35 نقطة من 15 مباراة

الأهلي - 31 نقطة من 12 مباراة

بيراميدز - 29 نقطة من 13 مباراة

سموحة - 26 نقطة من 15 مباراة

فيوتشر - 25 نقطة من 15 مباراة

فاركو- 22 نقطة من 16 مباراة

موعد مباراة بيراميدز وسيراميكا

يلتقى نادى بيراميدز في التاسعة والنصف مساء اليوم الأربعاء، مع سيراميكا على استاد الدفاع الجوى، في إطار منافسات الأسبوع السادس عشر من مباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز.

يدخل الفريق السماوى المباراة تحت قيادة فنية جديدة بقيادة اليوناني تاكيس جونياس خلفا لإيهاب جلال الذى سيبدأ مشواره مع منتخب مصر، ويأمل اليوناني في قيادة بيراميدز لغسل أحزانه بتحقيق الفوز والثلاث نقاط بعد الخروج من الكونفدرالية على يد مازيمبى الكونغولى، ومواصلة الانتصارات في بطولة الدورى، حيث حقق الفوز على غزل المحلة بهدف نظيف في آخر مواجهاته في الدورى.

في المقابل، يبحث نادى سيراميكا عن تحقيق أول انتصار في 2022، بعدما فشل الفريق في الفوز للمباراة الثالثة عشرة على التوالي بالدورى العام، بعد الخسارة أمام فريق طلائع الجيش بهدف نظيف، في اللقاء الذى جمعهما ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة، ويعود آخر فوز حققه سيراميكا تحت قيادة مديره الفني هيثم شعبان بالدورى العام يوم 18 نوفمبر من العام المنقضى عندما فاز على البنك الأهلى بهدف نظيف سجله محمد إبراهيم في الدقيقة 37 من عمر المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الرابعة.

ويحتل بيراميدز المركز الثالث في ترتيب جدول الدورى برصيد 29 نقطة من 13 مباراة خاضها حتى الآن، حيث فاز 9 مباريات وتعادل في مباراتين وخسر مثلهما أمام الأهلى والزمالك، وسجل لاعبوه 23 هدفا واستقبل 11 هدفا، في المقابل يحتل فريق سيراميكا المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 14 نقطة، بعدما خاض 15 مباراة حقق انتصارين فقط وتعادل في ثماني مواجهات وتلقى 5 هزائم، ونجح لاعبوه فى تسجيل 12 هدفا، واستقبلت شباكهم 17 هدفا.

موعد مباراة الأهلى وطلائع الجيش

يدخل فريق الأهلى مع دقات التاسعة والنصف مساء اليوم الأربعاء اختباراً صعباً حينما يواجه نظيره طلائع الجيش على استاد الأهلى والسلام ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز فى لقاء مثير لن تنقصه الإثارة والمتعة الكروية كعادة لقاءات الفريقين بالسنوات الأخيرة.

ويحتل فريق الأهلى المركز الثانى بجدول ترتيب الدوري برصيد 31 نقطة بعدما لعب 12 مباراة فاز فى 10 لقاءات وتعادل فى مباراة وخسر مثلها وسجل لاعبوه 31 هدفا وتلقت شباكهم 9 أهداف فيما يحتل الطلائع المركز العاشر برصيد 18 نقطة بعدما لعب 15 مباراة فاز في 4 لقاءات وتعادل في 6 مواجهات وخسر 5 مواجهات وسجل لاعبيه 7 أهداف وتلقت شباكه 13 هدفا.

ويدخل فريق الأهلى بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى مباراة الليلة بمعنويات مرتفعة بعدما حجز المارد الأحمر موقعه في نصف نهائى دورى الأبطال الأفريقى للمرة الثالثة على التوالي بعد تخطى عقبة الرجاء المغربى بالفوز ذهاباً 2-1 والتعادل 1-1 إياباً ليضرب موعداً مع وفاق سطيف الجزائرى.

في المقابل طالب طارق العشرى المدير الفني للطلائع لاعبيه بإلحاق الهزيمة الثانية للأهلى هذا الموسم وخطف النقاط الثلاث، مشدداً على ثقته الكبيرة في قدراتهم وإمكانياتهم على الأقل للخروج بنتيجة التعادل استغلال إجهاد نجوم المارد الاحمر ، ويبحث العشرى عن استعادة ذكريات التألق أمام الاهلى وذلك عندما كان على رأس الإدارة الفنية لعدة فرق محلية مشدداً على أن الطلائع تعادل سلبياً مع الاهلى في أخر مباراة بالدوري كما نجح في خطف لقب السوبر المحلى من أنياب المارد الأحمر في أخر صدام بين الفريقين مما يؤكد أن الفريق يملك إمكانيات التفوق على كتيبة موسيمانى.