شكرا لقرائتكم خبر عن عبد القادر يبدأ برنامجه التأهيلى بالأهلى عقب مباراة طلائع الجيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ أحمد عبد القادر لاعب الأهلى برنامجه التأهيلى للتعافى من الإصابة فى الكتف عقب الانتهاء من مبارة مباراة فريقه ضد طلائع الجيش فى التاسعة والنصف مساء اليوم الأربعاء على استاد الأهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الـ16 من عمر مسابقة الدورى المصرى.

وتسببت الإصابة فى حرمان أحمد عبد القادر من التواجد فى قائمة مباراة طلائع الجيش، من أجل بدء برنامجه العلاجى للتعافى من الإصابة.

وغاب أحمد عبد القادر لاعب الفريق عن المشاركة فى التدريبات الجماعية، بسبب شكواه من الإصابة بكدمة فى الكتف تعرض لها خلال مشاركته في مباراة الرجاء المغربي بإياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا.

وقام الجهاز الطبي بوضع برنامج علاج طبيعي لتجهيز اللاعب للعودة من جديد إلى المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق فور تعافيه من الإصابة.

وخاض الفريق مرانه مساء أمس بعد أن كان الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني قد منح اللاعبين راحة لمدة 48 ساعة عقب العودة من المغرب بعد تخطي عقبة فريق الرجاء، في إياب الدور ربع النهائي من منافسات دوري أبطال أفريقيا، وضرب موعدًا مع فريق وفاق سطيف الجزائري في الدور نصف النهائي من البطولة.

وتأهل الأهلي إلى الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا بعد التعادل الإيجابي أمام الرجاء المغربي على ملعبه بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب مركب محمد الخامس بالمغرب، بعدما سبق للأهلي أن فاز على الرجاء بهدفين لهدف في مباراة الذهاب التي أقيمت على استاد الأهلي we السلام الأسبوع الماضي.