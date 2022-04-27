شكرا لقرائتكم خبر عن نادى قضايا الدولة الرياضى يكرم حفظة القرآن الكريم.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقام نادى قضايا الدولة الرياضى برئاسة المستشار صفى الدين عبد الحميد رئيس مجلس إدارة نادى قضايا الدولة الرياضى، أمس الثلاثاء، حفلا لتكريم وتوزيع جوائز حفظة القرآن الكريم، تحت رعاية معالى المستشار حسين مصطفى رئيس هيئة قضايا الدولة.

حضر الحفل الدكتور حسن صلاح الصغير أمين عام هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، الشيخ محمد عيد الكيلانى وكيل وزارة الأوقاف لشئون البر والأوقاف، المستشار خالد زين الدين رئيس النادى الاجتماعى، المستشار محمود طه عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، المستشار زين الهوارى، المستشار كرم جميل مستشار وزير الأوقاف، المستشار إيهاب عبد الظاهر الأمين العام المساعد، المستشار أحمد عبد اللاه، االمستشار محمد عاشور.

وكان ضيف شرف الحفل الدكتور هشام الجندي رئيس اتحاد الشطرنج المصرى كما حضر الحفل أعضاء مجلس إدارة النادى، وهم "المستشار أحمد ضياء امين الصندوق ومقدم الحفل، المستشار محمد حرويس، المستشار الدكتور محمد فتحى، المستشار مصطفى الأنصارى، المستشار محمود الشيخ، المستشار محمد عبد اللطيف، المستشار أحمد الجارحى.

وبدأ الحفل بقراءة القرآن بصوت الملاك رحمة محمد عاشور ثم تبعه إنشاد دينى لفرقة أحباب النبى.

وتحدث الشيخ حسن صلاح الصغير أمين عام هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، عن أهمية حفظ القرآن الكريم وتعليمه، مؤكدا أن القرآن علم ودين والسنه مكملة القرآن، بينما تحدث الشيخ محمد عيد عن فضل القرأن الكريم وتدبره وحفظه.

وأكد المستشار أحمد إسماعيل نائب رئيس النادى - المشرف على الحفل، أن تكريم هذا العام لحفظة القرآن الكريم هو أول تكريم يقوم به النادى الرياضى، وذلك لتشجيع المستشارين وأسرهم لحفظ كتاب الله.

وأضاف أنه تم تكريم الشيخ الراحل طه ريان عضو المجلس الأعلى لكبار علماء الأزهر الشريف بحضور أبنائه المستشار القاضى مصطفى ريان، والمستشارة صفية ريان.

وأشار إلى أنه قد تم تكريم المستشارين الفائزين بمسابقات رمضان الرياضية لكرة القدم والشطرنج وتنس الطاولة والمسابقة الثقافية، وتم توزيع شهادات وهدايا عينية للمشاركين .



نادي قضايا الدولة الرياضي يكرم حفظة القرآن الكريم (1)



نادي قضايا الدولة الرياضي يكرم حفظة القرآن الكريم (2)



نادي قضايا الدولة الرياضي يكرم حفظة القرآن الكريم (3)



نادي قضايا الدولة الرياضي يكرم حفظة القرآن الكريم (4)



نادي قضايا الدولة الرياضي يكرم حفظة القرآن الكريم (5)



نادي قضايا الدولة الرياضي يكرم حفظة القرآن الكريم (6)



نادي قضايا الدولة الرياضي يكرم حفظة القرآن الكريم (7)



نادي قضايا الدولة الرياضي يكرم حفظة القرآن الكريم (8)



نادي قضايا الدولة الرياضي يكرم حفظة القرآن الكريم (9)



نادي قضايا الدولة الرياضي يكرم حفظة القرآن الكريم (10)



نادي قضايا الدولة الرياضي يكرم حفظة القرآن الكريم (11)



نادي قضايا الدولة الرياضي يكرم حفظة القرآن الكريم (12)



نادي قضايا الدولة الرياضي يكرم حفظة القرآن الكريم (13)