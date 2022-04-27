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تعرف على مواعيد مؤجلات دور الـ32 لكأس مصر

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القاهرة - سامية سيد - حددت لجنة المسابقات مواعيد مؤجلات دور الـ32 لكأس مصر للموسم 2021 – 2022، فقد تقرر إقامة المؤجلات كالتالي:

المصري و المنصورة 12 يونيو - استاد الجيش برج العرب.

الأهلي و المصري بالسلوم 12 يونيو - استاد السلام.

الزمالك و الداخلية 13 يونيو - استاد القاهرة.

وتقام مباريات كأس مصر 2021 – 2022 خلال معسكر منتخب مصر خلال الفترة من 30 مايو حتى 14 يونيو ، والذى يتخلله مباراتين أمام غينيا و أثيوبيا في التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2023.

وتقرر إقامة مباراة الأهلي وبيراميدز في دور الـ8 لكأس مصر –القديم- يوم 26 يونيو المقبل على أن يقام اللقاء باستاد القاهرة الدولي.

كما تقرر إقامة مباراة الزمالك وأسوان يوم 23 مايو المقبل في الدور قبل النهائي لبطولة كأس مصر القديم.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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