شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على غيابات الأهلى أمام طلائع الجيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يغيب عدد كبير من اللاعبين عن قائمة الأهلي في مباراته ضد طلائع الجيش في التاسعة والنصف مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الـ16 من عمر مسابقة الدوري المصري لأسباب مختلفة ما بين فنية أو إصابات.

ويغيب عن قائمة الأهلي كل من أحمد عبد القادر وبدر بانون وأكرم توفيق وعمار حمدى للإصابة، ومحمود متولي ومحمد محمود ووليد سليمان لأسباب فنية وأحمد نبيل كوكا لعدم الجاهزية الفنية.

وأعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، قائمة الفريق لمواجهة طلائع الجيش مساء الأربعاء في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وضمت قائمة الفريق كلا من: محمد الشناوي وياسر إبراهيم وحمدي فتحي وحسام حسن ومحمد شريف وحسين الشحات وأليو ديانج وأيمن أشرف وعلي لطفي وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة ومحمود وحيد وعلي معلول وبيرسي تاو ومحمد عبد المنعم وطاهر محمد طاهر وكريم فؤاد ولويس ميكيسوني ومحمد هاني ومصطفى شوبير.

ويعود الأهلي لاستئناف مبارياته في بطولة الدوري، بعد أن نجح في تخطي عقبة فريق الرجاء المغربي في الدور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا، وضرب موعدا مع فريق وفاق سطيف الجزائري في الدور نصف النهائي من البطولة.