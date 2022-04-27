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قصة صور.. على معلول رجل المهام الصعبة فى الأهلي

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القاهرة - سامية سيد - 5 مواسم فقط كانت كافية لتنصيبه ملكاً على قلوب الجماهير الأهلاوية، حيث نجح التونسي علي معلول ظهير أيسر النادي الأهلي، في نقش اسمه بحروف من ذهب في تاريخ أفضل المحترفين الذين عرفتهم القلعة الحمراء والكرة المصرية بشكل عام، في ظل الأداء المميز والمستوى الثابت الذي يقدمه مع الفريق الأحمر منذ انضمامه إلى الأهلي في صيف 2016، قادماً من الصفاقسي التونسي.

للوهلة الأولى، تشعر أنه متشبعاً بحب القلعة الحمراء وكأنه تربى  في قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، وهو ما أثبته علي معلول بمواقفه سواء داخل الملعب وروحه القتالية وتأثيره مع الفريق، أو خارج الملعب في التعامل مع الجماهير أو تجديد التعاقد في كل مرة دون أي ضجة أو أزمة.

أثبت علي معلول مراراً أنه رجل المهام الصعبة في الفريق الأحمر وكما يطلق عليه "ملك الحلول"، نظراً لتمتعه بالموهبة الكروية الكبيرة التي نقلت الجبهة اليسرى في الأهلي إلى مكان أخر لتكون أهم وأخطر أسلحة الفريق الأحمر الهجومية، بل إن غيابه بات من أكثر العوامل المؤثرة سلباً على هجوم الفريق الأحمر الذي يبدو بلا حول ولا قوة في غياب موزع الهدايا وصاحب العرضيات الخطيرة.

في مباراة الرجاء الأخيرة بربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، ورغم أنه أهدر ركلة جزاء في الدقائق الأولى من الشوط الأول كانت كفيلة بتعديل النتيجة لصالح الفريق الأحمر، لم يتأثر علي معلول ونجح في صناعة هدف التأهل إلى نصف النهائي بعرضية مميزة سجلها عبد المنعم في شباك الفريق المغربي ليتعادل الأهلي ويتأهل بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 3/2.

وفي مباراة الترجي بدوري أبطال أفريقيا موسم  2017 تسبب معلول في ركلة جزاء ولكن سرعان ما عدل معلول النتيجة بعدما سجل هدفاً وصنع أخر ليتأهل الأهلي إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

بينما في مباراة طلائع الجيش في موسم 2019، أهدر على معلول ركلة جزاء كانت كفيلة بتعديل النتيجة لصالح الأهلي في ظل تعادل الأحمر بنتيجة 1/1، وفي الدقائق الأخيرة أحرز معلول هدف الفوز، ليقود الفريق بعدها للتويج باللقب.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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