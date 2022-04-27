الارشيف / اخبار الرياضه

وفاة مدرب بالاتحاد السكندرى فى ملعب التنس بنادى سبورتنج

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة مدرب بالاتحاد السكندرى فى ملعب التنس بنادى سبورتنج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفى محمد الجمل عضو نادى سبورتنج، ومدرب 2003 بنادى الاتحاد السكندرى لكرة القدم، أثناء ممارسة البدل بملعب التنس، حيث تعرض للإغماء وتم عمل الإسعافات الأولية ونقله إلى أحد مستشفيات القلب بسيارة إسعاف النادى لكنه فارق الحياة بمجرد وصوله.  

 

الجمل من الأعضاء البارزين والمشهود لهم بالسيرة الطيبة فى نادى سبورتنج، الذى أعلن إيقاف جميع الألعاب لرحيل الفقيد، وتم دفنه اليوم عقب صلاة الظهر من الباب الأول بالمنارة.

الكلمات الدلائليه
احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا