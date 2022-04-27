شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة مدرب بالاتحاد السكندرى فى ملعب التنس بنادى سبورتنج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفى محمد الجمل عضو نادى سبورتنج، ومدرب 2003 بنادى الاتحاد السكندرى لكرة القدم، أثناء ممارسة رياضة البدل بملعب التنس، حيث تعرض للإغماء وتم عمل الإسعافات الأولية ونقله إلى أحد مستشفيات القلب بسيارة إسعاف النادى لكنه فارق الحياة بمجرد وصوله.

الجمل من الأعضاء البارزين والمشهود لهم بالسيرة الطيبة فى نادى سبورتنج، الذى أعلن إيقاف جميع الألعاب لرحيل الفقيد، وتم دفنه اليوم عقب صلاة الظهر من الباب الأول بالمنارة.