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القاهرة - سامية سيد - كرم الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة منتخبات مصر الحاصلة على بطولات فى كرة السلة وذلك على هامش حفل الإفطار الذى نظمه الاتحاد المصرى لكرة السلة اليوم.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن الوزارة تقدر أبطال مصر الرياضيين فى كافة الالعاب على الإنجازات التى يحققونها فى مختلف المحافل الدولية .

وطالب صبحى اللاعبين بضرورة اللعب على المراكز الاولى قائلا: أنتم ابطال مصر والدولة ستواصل دعمها لكم وأملنا فيكم كبير، وهدفنا أولمبياد باريس .

وأضاف صبحى: مصر أصبح لديها البنية التحتية القوية والقدرات البشرية المدربة والمؤهلة لاستضافة أقوى وأكبر البطولات الدولية والعالمية.

وفى المقابل أثنى الدكتور مجدى أبو فريحة رئيس الاتحاد المصرى لكرة السلة ودعمه اللامحدود للعبة كرة السلة بشكل خاص والرياضة بشكل عام، مشيرًا إلى أنه لم يتأخر فى دعم ملفات مصر فى استضافة البطولات.



وزير الشباب والرياضة يكرم منتخبات مصر لكرة السلة (1)



وزير الشباب والرياضة يكرم منتخبات مصر لكرة السلة (2)



وزير الشباب والرياضة يكرم منتخبات مصر لكرة السلة (3)



وزير الشباب والرياضة يكرم منتخبات مصر لكرة السلة (4)



وزير الشباب والرياضة يكرم منتخبات مصر لكرة السلة (5)



وزير الشباب والرياضة يكرم منتخبات مصر لكرة السلة (6)



وزير الشباب والرياضة يكرم منتخبات مصر لكرة السلة (7)



وزير الشباب والرياضة يكرم منتخبات مصر لكرة السلة (8)