شكرا لقرائتكم خبر عن شريف الشمرلى يقترب من قيادة طائرة الزمالك فى الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب شريف الشمرلى المحاضر الدولى للكرة الطائرة والمدير الفنى للفراعنة السابق من قيادة فريق الكرة الطائرة بنادى الزمالك فى الموسم الجديد خلفا لأشرف رشاد المدير الفنى المؤقت للفريق .

ودخل مسئولو نادى الزمالك فى مفاوضات جادة مع الشمرلى من أجل استقرار أوضاع الفريق للحفاظ على إنجازات حصد الدورى والكأس هذا الموسم.

واستقر مسئولو نادى الزمالك على عدم مشاركة فريق رجال الكرة الطائرة فى بطولة أفريقيا المحدد لها شهر مايو المقبل، بسبب لائحة الاتحاد الأفريقى الخاصة باللاعبين.

وتحرم اللائحة فريق الزمالك من الثلاثى "رضا هيكل والمحترفين يوسفانى هيرنانديز وجواوا رفائيل"، خاصة أنه لم يمر على لعبهم مع الفريق 3 أشهر.

ونجح فريق الزمالك فى التتويج بلقب كأس مصر بالتفوق على غريمه التقليدي الأهلى بنتيجة 3/1 ، فى مباراة فاصلة بلاى أوف نهائى كأس مصر لرجال الكرة الطائرة للموسم المحلى 2021/2022 على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

وفاز فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى على الزمالك بنتيجة 3/2 فى المواجهة الثانية من بلاى أوف نهائى كأس على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر، فى حضور شيكابالا وعمرو زكى لمؤازرة الفريق الأبيض.

وأقيم دور البلاى أوف على يومين ويحصد اللقب الفريق الفائز فى مباراتين، لذلك تم اللجوء لمباراة فاصلة فى ظل فوز الزمالك بالمباراة الأولى والأهلى فى الثانية.

أقيمت المباراة النهائية لبطولة كأس مصر بنظام (البلاى أوف Best of 3) ليتوج بالبطولة الفريق الفائز بمباراتين.